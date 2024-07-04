В Иркутске трехлетний ребенок выжил после падения из окна

В Иркутске следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, пострадавший госпитализирован с травмами. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Байкальской, трехлетний мальчик остался без присмотра матери, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал с высоты четвертого этажа.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами, подробности о состоянии ребенка неизвестны. По факту травмирования малолетнего проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае трехлетний ребенок выбрался на карниз на втором этаже, пока его мать спала. Маленького ребенка, стоящего на карнизе на втором этаже, заметили очевидцы, мальчик выбил москитную сетку и мог в любой момент упасть с высоты. Прибывший на место наряд полиции поднялся в квартиру, выяснилось, что мать мальчика находится дома и крепко спит. Ребенка осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Уфе прохожие нашли ребенка под окнами многоэтажки.