Рабочий упал в котлован на стройке в Ленобласти и получил тяжелые травмы

Во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования рабочего, который упал в котлован на стройке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на стройке жилого дома в Янино, в медицинское учреждение был доставлен 22-летний рабочий. По предварительной информации, молодой мужчина был обнаружен в котловане на уровне цокольного этажа.

Гражданин Узбекистана работал уборщиком в компании, привлеченной к строительству жилых домов. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленобласти 19-летний рабочий глиноземного завода потерял сознание и упал в дробильную установку. При выполнении работ по очистке железнодорожных путей юноша потерял сознание и упал на край не огороженного бункера подачи известняка. У молодого мужчины начались судороги, он соскользнул в бункер высотой около шести метров и попал в дробильную установку. Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее люлька с рабочими рухнула в воду во время ремонта моста в Нижнем Новгороде.