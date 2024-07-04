Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рабочий упал в котлован на стройке в Ленобласти и получил тяжелые травмы

«78.ru»: в Ленобласти рабочий упал в котлован на стройке

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования рабочего, который упал в котлован на стройке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на стройке жилого дома в Янино, в медицинское учреждение был доставлен 22-летний рабочий. По предварительной информации, молодой мужчина был обнаружен в котловане на уровне цокольного этажа.

Гражданин Узбекистана работал уборщиком в компании, привлеченной к строительству жилых домов. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленобласти 19-летний рабочий глиноземного завода потерял сознание и упал в дробильную установку. При выполнении работ по очистке железнодорожных путей юноша потерял сознание и упал на край не огороженного бункера подачи известняка. У молодого мужчины начались судороги, он соскользнул в бункер высотой около шести метров и попал в дробильную установку. Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее люлька с рабочими рухнула в воду во время ремонта моста в Нижнем Новгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами