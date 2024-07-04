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Психолог призвала договариваться о семейном бюджете до свадьбы

Психолог Смолярчук: бюджетные предпочтения пара должна обсуждать до свадьбы

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Depositphotos

Прежде чем заключать брак, пара должна обговорить все детали, включая семейный бюджет. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Я за то, чтобы люди имели пробные и гостевые браки. Они должны пожить и понять, насколько им вместе хорошо не только в постели, как это обычно бывает, а еще и во время распределения расходов, насколько расходы и общие ценности совместимы», — сказала эксперт.

Она добавила, что для одних ценность — регулярные дорогостоящие отпуска, а для других — улучшение жилищных условий. Эти моменты специалист посоветовала обсуждать заранее.

До этого Смолярчук говорила, что женщине не стоит упрекать мужчину в случае, если он зарабатывает меньше нее, поскольку так можно серьезно подорвать его самооценку. Вместо этого, по ее словам, жене стоит мотивировать мужа на карьерный рост и больший заработок.

При этом она отметила, что для современных пар чаще всего нет проблемы в том, что кто-то зарабатывает больше, а кто-то меньше.

Ранее стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в июле.

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