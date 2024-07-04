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СК РФ возбудит дело об избиении мужчины подростками в Волгоградской области

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении мужчины в поселке Царицын

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении многодетного отца за сделанное им замечание о нарушении тишины. Инцидент произошел в поселке Царицын Волгоградской области, сообщает Telegram-канал СК РФ.

В публикации отмечается, что подростки регулярно передвигались по дорогам поселка на питбайках (разновидность внедорожного мини-мотоцикла. — «Газета.Ru»), нарушали тишину в ночное время, оскорбляли жителей, провоцировали конфликты и драки с другими детьми.

«В июне текущего года фигуранты избили многодетного отца, который сделал им замечание о недопустимости нарушения общественного порядка», — говорится в сообщении СК РФ.

Реагируя на публикации в СМИ, председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Накануне о конфликте жителей поселка и трех 15-летних подростков рассказало волгоградское издание V1. В статье говорится, что 23 июня возле дома №32 на улице Центральной между подростками и многодетным отцом Александром Амочаевым произошла перепалка, переросшая в драку. Мужчина был сильно избит, сел в машину чтобы догнать обидчиков, не справился с управлением и попал в аварию. Его доставили в реанимацию с переломами скул, челюсти, носа и повреждениями черепа, состояние по-прежнему расценивается как тяжелое.

Родственники подростков отрицают эту версию событий, утверждая, что Александр был пьян и сам погнался за детьми с ножом, а конфликтов с местными жителями ни у кого из них не было.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти семиклассник на мини-мотоцикле сбил пенсионера и скрылся.

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