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В Коми ребенок после избиений отчима попросил полицию отправить его в приют

В Коми будут судить отчима, истязавшего 10-летнего мальчика

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Depositphotos

В республике Коми школьник попросил полицейских отправить его в приют, не выдержав издевательств со стороны пьяного отчима. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, 36-летний россиянин неоднократно избивал 10-летнего пасынка и свою сожительницу. Мальчик сам обратился в правоохранительные органы и попросил изъять его из семьи и поместить в приют.

В отношении отчима было возбуждено уголовное дело о побоях, ему может грозить длительный срок заключения. Известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и имеет непогашенную судимость.

До этого сообщалось, что на Камчатке будут судить отчима за истязание двух пасынков. 44-летний житель Петропавловска-Камчатского бил детей плеткой и электрошокером, лишал пищи, заставлял спать на полу и изнурял непосильными физическими упражнениями. За малейшую провинность мужчина запирал мальчиков на балконе и заставлял их бить друг друга. Когда о происходящем в семье стало известно, отчима заключили под стражу, ему грозит длительный срок заключения. Уголовное дело возбудили и в отношении матери школьников.

Ранее мать девяти детей избивала приемную дочь деревянной ложкой и морила ее голодом.

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