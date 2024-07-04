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Психолог рассказала, как быть, если мужчина зарабатывает меньше

Психолог Смолярчук: мужчину не стоит упрекать в том, что он зарабатывает меньше

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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Женщине не стоит упрекать мужчину в том, что он зарабатывает меньше нее, поскольку так можно серьезно подорвать его самооценку. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук. Вместо этого, по ее словам, жене стоит мотивировать мужа на карьерный рост и больший заработок.

«На то она и семья, чтобы один подтягивал другого. Страшно, когда муж говорит: «Я не хочу продвигаться, меня устраивает мой минимум, зато после работы я не так дергаюсь круглые сутки, а лежу на диване и пью пиво». Тогда зачем они встретились? Это не семья», — сказала психолог.

При этом, по ее словам, для современных пар чаще всего нет проблемы в том, что кто-то зарабатывает больше, а кто-то меньше.

Певица Татьяна Буланова до этого призналась, что не знает размер заработка своего супруга Валерия Руднева, поскольку считает, что ее это не касается.

Певица отметила, что у Руднева есть свой бизнес, а также мужчина профессионально занимается теннисом. Он брал паузу в карьере из-за травмы, однако в этом году вернулся в спорт и уже одержал несколько побед на соревнованиях.

Ранее россияне назвали самые перспективные сферы для построения карьеры.

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