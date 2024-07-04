Синоптики предупредили москвичей об опасной погоде с дождем и ветром

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в пятницу, 6 июля, в Москве ожидается опасная погода с сильным дождем и ветром.

По его словам, к 14 часам начнется дождь, который усилится вечером. Специалист отметил, что за час может выпасть около 20 мм осадков, при месячной норме в 84 мм, а порывы ветра могут достигнуть в столице 25 м/с, а по области — 27 м/с.

«Это опасный ветер. Он вырывает в Москве деревья из земли», — сказал Вильфанд.

Эксперт объяснил, что эти явления вызваны быстрым перемещением холодного фронта.

По словам Вильфанда, такая погода ожидается во всем Центральном федеральном округе, после опасные явления начнут постепенно перемещаться на северо-восток.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о возможности появления смерчей в городе.

Ранее ученые зафиксировали мощнейший шторм в истории наблюдений.