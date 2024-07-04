В России предложили повысить президентские стипендии в 14 раз

Министерство науки и высшего образования РФ предложило с 1 сентября повысить президентские стипендии почти в 14 раз. Соответствующий проект указа опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, также будет проходить индексация выплат на уровень инфляции. В настоящее время размер стипендии составляет 2,2 тысячи рублей, тогда как поднять ее хотят до 30 тысяч рублей. Ежегодно получать выплату смогут 3,4 тысячи студентов.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что размер стипендии будет побуждать студентов к получению достижений в учебной и научной деятельности. Более того, ежегодная индексация стипендии на уровень инфляции позволит поддерживать высокий уровень стипендиальной поддержки.

Также проектом предлагается учредить 100 стипендий президента для 40 студентов и 60 аспирантов, которые проходят обучение за границей РФ и являются гражданами страны.

До этого Минобрнауки выступило с инициативой выплачивать стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) студентам-родителям.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет индексироваться пенсия.