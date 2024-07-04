Двухметровая змея заползла на балкон третьего этажа во Владивостоке

В Приморье женщина обнаружила на балконе третьего этажа двухметровую змею, рептилию пришлось ловить спасателям. Об этом сообщает портал Prim press.

Инцидент произошел в многоэтажке на Новороссийской улице во Владивостоке, местная жительница вышла на балкон и обнаружила на нем змею внушительных размеров.

Прибывшие на место спасатели установили, что на балкон заполз амурский полоз, змея не является ядовитой и не представляет опасности для человека. Рептилия могла попасть на балкон через открытую створку окна. Животное удалось отловить и вывезти в лесной массив.

До этого сообщалось, что в Ленинске-Кузнецком во время отдыха на одном из платных пляжей ребенок нашел ядовитую змею. Группа детей играла на песке. В какой-то момент один из мальчиков увидел, как мимо что-то ползет, он взял в руки гадюку и принес ее родителям. На инцидент отреагировали в городской администрации, медпункт на территории пляжа пообещали оснастить необходимыми препаратами в случае нападения ядовитых змей. Пострадавших нет.

Ранее ядовитая змея заползла мужчине в трусы, пока он спал.