Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двухметровая змея заползла на балкон третьего этажа во Владивостоке

Во Владивостоке женщина нашла двухметровую змею на балконе

close
100%
Kirsanov Valeriy Vladimirovich/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье женщина обнаружила на балконе третьего этажа двухметровую змею, рептилию пришлось ловить спасателям. Об этом сообщает портал Prim press.

Инцидент произошел в многоэтажке на Новороссийской улице во Владивостоке, местная жительница вышла на балкон и обнаружила на нем змею внушительных размеров.

Прибывшие на место спасатели установили, что на балкон заполз амурский полоз, змея не является ядовитой и не представляет опасности для человека. Рептилия могла попасть на балкон через открытую створку окна. Животное удалось отловить и вывезти в лесной массив.

До этого сообщалось, что в Ленинске-Кузнецком во время отдыха на одном из платных пляжей ребенок нашел ядовитую змею. Группа детей играла на песке. В какой-то момент один из мальчиков увидел, как мимо что-то ползет, он взял в руки гадюку и принес ее родителям. На инцидент отреагировали в городской администрации, медпункт на территории пляжа пообещали оснастить необходимыми препаратами в случае нападения ядовитых змей. Пострадавших нет.

Ранее ядовитая змея заползла мужчине в трусы, пока он спал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами