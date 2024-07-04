В ГД разрешили свидания заключенных в СИЗО с адвокатами по видеосвязи

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве проводить в следственных изоляторах (СИЗО) свидания адвокатов с подозреваемыми и обвиняемыми в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщается на сайте СОЗД.

Соответствующий документ правительство РФ внесло в Госдуму в мае. Предполагается внести поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», согласно которым с адвокатом из СИЗО могут проводиться путем использования систем видео-конференц-связи. Отмечается, что для этого будет необходимо подать заявление подозреваемого или обвиняемого, а также получить согласие правозащитника. Кроме этого, следственный изолятор должен быть оборудован необходимой техникой.

Кроме этого, указано, что свидания в таких условиях будут проводиться в условиях соблюдения конфиденциальности и сохранения адвокатской тайны.

В сентябре прошлого года Минюст РФ предложил разрешить свидания арестантов с адвокатами в СИЗО не только очно, но и с использованием видео-конференц-связи (ВКС).

Ранее жительница Екатеринбурга пожаловалась на постоянные звонки из СИЗО, где сейчас находится ее жених-аферист.