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Россиянин сломал подчиненному 11 ребер из-за того, что тот пришел пьяным на работу

В Краснодаре мужчину подозревают в том, что он сломал подчиненному 11 ребер

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Depositphotos

В Краснодаре мужчина попал в больницу с переломами 11 ребер. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный. Медики оказали россиянину всю необходимую помощь. Позже специалисты передали данные о пациенте правоохранителям, которые выяснили, что у мужчины возник конфликт с работодателем. Начальник, по версии полиции, избил подчиненного руками и ногами. Мужчине удалось добраться до остановки, но там его состояние ухудшилось.

Позже им удалось поймать подозреваемого, им оказался житель Нижегородской области. По его словам, накануне подчиненный-разнорабочий пришел на работу пьяным. Это не понравилось заказчику, и он отказался от предоставления услуг.

В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленного вреда здоровью. На данный момент он находится под стражей.
Известно, что фигурант был неоднократно судим за хулиганство, кражу, заведомо ложный донос и другое.

Ранее в Перми таксист сломал ногу и выбил зуб клиенту, оторвавшему ручку двери его машины.

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