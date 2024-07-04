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Госдума разрешила работодателям сообщать о военнообязанных через единый госреестр

Госдума разрешила сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета

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«Газета.Ru»

Госдума приняла поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», расширяющие права работодателей при направлении в военкоматы сведений о военнообязанных сотрудниках. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что новые законодательные нормы нужны для регламентации «информационного взаимодействия военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие [или обязанные состоять] на воинском учете».

Отличие от ныне действующих положений в том, что для направления сведений в военкомат можно будет использовать не только портал «Госуслуги», но и создаваемый «Единый электронный реестр воинского учета».

Постановление о создании реестра правительство России выпустило 24 апреля 2024 года. Его оператором выступает Минобороны РФ, военкоматы следят за обновлением данных.

Реестр создается в два этапа. До 1 ноября 2024 года запланированы технические работы в соответствии с техзаданием, далее Минобороны должно принять его от Минцифры, обеспечить аттестацию, проверить на безопасность и ввести в эксплуатацию.

2 июля сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через Единый реестр воинского учета.

Ранее стало известно, что в реестре Минобороны появится информация об имуществе призывников.

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