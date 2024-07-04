В Забайкальском крае пропал 76-летний житель Китая, отставший от своей тургруппы

В Забайкальском крае потерялся 76-летний китаец, отставший от своей туристической группы. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».

Пожилой путешественник приехал в Краснокаменск в составе туристической группы, но отстал от нее и в последний раз был замечен в районе ресторана «Аргунь». В полиции подтвердили информацию об исчезновении пенсионера, к поискам иностранца были привлечены патрули и сотрудники уголовного розыска.

Позднее в сообществе уточнили, что мужчина был найден неподалеку от дачных участков за 2-м микрорайоном. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Известно, что в мае этого года в Краснокаменске без вести пропал другой гражданин КНР. Прежде чем быть обнаруженным, мужчина прошел более 30 километров от города. Остальные члены тургруппы не стали дожидаться его возвращения и вернулись на родину.

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