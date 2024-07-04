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Трехлетняя девочка нашла заряженный пистолет и выстрелила в прохожую

В США трехлетняя девочка нашла пистолет и выстрелила в случайную прохожую

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Pixabay

В США местного жителя обвиняют в преступной халатности, после того как он оставил без присмотра огнестрельное оружие и им воспользовался ребенок. Об этом сообщает 6ABC.

Инцидент произошел в городе Уилсон штата Пенсильвания 1 июля. По словам очевидцев, 41-летний Брайан Зигфрид вышел на крыльцо с пистолетом. Какое-то время мужчина крутил оружие в руках, затем взвел курок, положил пистолет и ушел. Через некоторое время в непосредственной близости от пистолета проходила группа дошкольников. Трехлетняя девочка подняла оружие и случайно выстрелила из него. Пуля попала в плечо проходившей мимо 33-летней женщине. Прохожие вызвали пострадавшей скорую, женщину забрали в больницу, где прооперировали ее. Хотя пострадавшая находится в реанимации, врачи дают положительный прогнозы относительно ее состояния.

Ранее в Подмосковье юноша получил серьезное ранение, показывая возлюбленной «нерабочий» пистолет.

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