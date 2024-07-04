Физик рассказал, как и когда открывать окна в жару

В жаркую погоду окна в квартире лучше открывать только ночью. Такой совет в беседе с Pravda.Ru дал доктор физико-математических наук Михаил Трунин.

«Вообще можно даже устраивать сквозняк, если проходная квартира. Ночью сквозняк выветривает жаркий воздух, и температура сравнивается с окружающей на улице. А если она градусов 20 ночью, то это комфортно и для нас, чтобы не париться», — объяснил он.

Днем же, по его словам, окна наоборот лучше закрывать и плотно зашторивать, предотвращая попадание прямых солнечных лучей. Если на улице зной, жаркий воздух будет проникать через форточку в квартиру — будет только хуже.

Что касается вентилятора, он не охлаждает, а лишь создает поток воздуха, который перемешан внутри комнаты, напомнил эксперт.

Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов до этого рассказал, как справиться с бессонницей в аномальную жару. Перед сном, по его словам, необходимо кондиционировать воздух и принимать прохладный душ. Кроме того, в дневные часы важно зашторивать окна, чтобы солнце не перегревало помещения.

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