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На Украине начали расследование незаконного выезда за рубеж родственников чиновников

На Украине расследуют выезд за границу родственников чиновников с помощью сирот

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Shutterstock

На Украине прокуратура начала расследование по факту незаконного выезда за границу родственников киевских чиновников в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию. Об этом сообщается в Telegram-канале органов киевской прокуратуры.

Расследование начато по заявлению офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

«Должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева организовали выезд за границу нескольких лиц, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, сопровождающих детей при эвакуации за границу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, будет проверена информация о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за пределами Украины, не вернулся в страну.

Досудебное расследование проводится по признакам ч. 2 ст. 332 УК Украины — незаконная переправа через государственную границу лиц призывного возраста по предварительному сговору группой лиц.

Ранее Киевсовет назвал домыслами заявления о выезде родственников чиновников с Украины.

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