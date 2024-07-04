В Воронежской области полицейских заподозрили в использовании рабов в личных целях

В Воронежской области высокопоставленных полицейских проверяют на использование рабов в личных целях. Об этом сообщает Сапа.

Служба собственной безопасности МВД по Воронежской области начала проверку после того, как 52-летний житель села Рамонь, проходивший подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, признался, что был связан с местной миграционной службой.

На допросе бизнесмен, который, по версии следствия, помогал иностранцам с легализацией в России, заявил, что часть мигрантов в качестве бесплатной рабочей силы поставлял начальникам районного МВД.

По данным Telegram-канала, в настоящее время под подозрением в связях с рабовладельческим бизнесом находится целый ряд полицейских начальников. Вероятно, они закрывали глаза на нарушения миграционного законодательства, получая от бизнесмена «рабов», которых могли использовать в личных целях. Сейчас правоохранители ищут рабовладельцев в своих рядах.

Ранее пенсионер из Ставропольского края купил себе «раба» за 8 тыс. рублей.