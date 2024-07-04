Продажи кондиционеров в Москве подскочили на 138%

С 24 июня по 1 июля в Москве продажи кондиционеров выросли на 138% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

«Традиционно на начало лета приходится высокий сезон продаж климатической техники. Устоявшиеся жаркие дни в конце июня — начале июля лишь усилили потребительский спрос на комфорт среди москвичей и гостей столицы», — говорят аналитики.

Отмечается также, что покупатели отдают предпочтение одиночным сплит-системам с внешним блоком, а также напольным моноблочным моделям. В этом году увеличился интерес к технике китайских брендов и продукции других дружественных государств.

До этого сообщалось, что климатическая техника в России в конце июня — начале июля подорожала на 14-20% год к году на фоне аномальной жары.

Спрос на вентиляторы взлетел на 80% в годовом выражении. Сейчас такая покупка обойдется в среднем в 2,3 тыс. рублей, что на 14% дороже, чем в 2023-м.

В начале июля в России зафиксировали 39 температурных рекордов. Один из них был установлен в Москве 2 июля. Воздух в столице прогрелся до плюс 32 градусов, обновив максимум с 1890 года.

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