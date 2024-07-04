В Крыму прокомментировали удары ВСУ по Энергодару

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару и объектам Запорожской АЭС говорят о готовности Запада идти на любую эскалацию конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров, постоянный представитель Крыма при президенте, профессор МГИМО Георгий Мурадов, чьи слова приводит ТАСС.

«Удары ВСУ по объектам Запорожской АЭС являются откровенным ядерным шантажом и террористическим актом», — заявил он.

Мурадов добавил, что обстрел Энергодара подтверждают, что на Западе хотят довести конфликт до «ядерной черты». Более того, подобные действия отражают их нежелание переходить к переговорам.

Представитель Крыма отметил, что коллективный Запад «боится начать разговор по существу» о выстраивании равной и неделимой безопасности между Россией и Североатлантическим альянсом.

Мурадов также напомнил, что российской стороной вопрос безопасности предлагался в соответствующих проектах соглашений, которые были переданы Вашингтону и Брюсселю в декабре 2021 года.

Утром 3 июля большая часть Энергодара осталась без света и воды после атаки украинскими беспилотниками по подстанции «Радуга». Сообщалось, что в результате удара пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС, кроме того, оба трансформатора на подстанции получили повреждения.

Ранее сообщалось, что атака БПЛА на Запорожскую АЭС подрывает столпы ядерной безопасности.