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ФСБ раскрыла группу медиков, оформившую фиктивные больничные на 1,5 млрд рублей

Под Белгородом взяли медиков, оформивших фиктивные больничные на 1,5 млрд рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Белгородской области сотрудники ФСБ выявили группу медицинских работников, которые выдали фиктивные листы временной нетрудоспособности на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Правоохранительные органы выявили преступную группу, состоявшую из работников медицинских учреждений и их посредников, которые на протяжении длительного времени занимались изготовлением фиктивных листов временной нетрудоспособности», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что листы выдавались сотрудникам градообразующих предприятий.

Подчеркивается, что данная деятельность причинила значительный ущерб территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ОМС) и крупным предприятиям региона.

До этого сообщалось, что в Мурманске врач получил 6 лет колонии и штраф в 6 млн рублей за взятки от призывников. Врач был руководителем врачебно-военной комиссии. Он получил 15 взяток, которые ему платили молодые люди призывного возраста и их родители за освобождение от службы в армии.

Ранее в Петербурге осудили врача за взятки от призывников.

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