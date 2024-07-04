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Избитую экс-супругом москвичку наказали за то, что ее дети стали свидетелями насилия

Москвичку наказали за то, что бывший муж избил ее в присутствии детей

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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мужчина избил жену на глазах у детей, после чего женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Ее историей поделился Консорциум женских неправительственных объединений.

Москвичка Александра встретила Андрея на сайте знакомств в 2021 году. Мужчина был на 15 лет ее старше и раньше работал в МВД. Женщина предложила ему переехать к ней, думая, что он готов к новым отношения, но позже узнала, что партнер ей постоянно врет. Тем не менее пара поженилась, но Александре в течение года пришлось в одиночку обеспечивать всю семью, при этом Андрей переодически избивал ее.

«Никогда в жизни до этого никто не поднимал на меня руку. Я все-таки каждый раз верила, что человек исправится. Позже я узнала, что он служил в горячих точках», — рассказала пострадавшая.

Она забеременела, и Андрей избил ее перед самыми родами. В мае 2023 года он вновь применил силу к женщине, после чего она обратилась в полицию и уже не стала забирать заявление, как делала это ранее. В суде мужчина заявил, что жена «сама его бьет и провоцирует», в итоге ему назначили административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Затем Александра подала на развод, но муж, нашедший себе новое жилье, продолжал возвращаться к ней домой. В июне прошлого года он вновь явился к бывшей жене, которая находилась дома с годовалой дочкой, и избивал женщину кулаками в течение получаса. Пострадавшая смогла обратиться в травмпункт и полицию только на следующее утро, так как агрессор запер ее в квартире и забрал телефон.

Этой зимой он опять пришел в квартиру женщины, когда там находились их общая дочь и сын Александры от первого брака. Он стал душить и избивать экс-супругу, требуя отдать ему ребенка, а затем сам вызвал полицию и заявил, что это «жена на него кидалась». Полицию забрала в участок не только мужчину, но и пострадавшую с маленькой дочерью. Там на жертву составили протокол об административном правонарушении.

Дело рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних, однако история Александры не произвела впечатления на правоохранителей. В итоге комиссия решила, что женщина ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности, так как ее дети стали свидетелями домашнего насилия, и наложила на пострадавшую административное наказание в виде предупреждения.

Ранее модель из Абакана заявила, что муж-стриптизер избил ее перед разводом.

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