На выставке «Россия» юбилейного посетителя одарили поездкой в Омск

На выставке-форуме «Россия» 4 июля отпраздновали появление 18-миллионного посетителя, 12-летняя Елизавета Савина получила в подарок поездку в Омскую область вместе с членами семьи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе организаторов.

Россиянка приехала в столицу из Владимира вместе с родителями Алексеем и Ксенией, а также 7-летним братом Макаром.

«То, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Между собой мы шутили на эту тему — и это случилось на самом деле», — рассказал Алексей Савин.

Семье прямо на выставке вручили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область.

«Большое спасибо нашим регионам, которые помогают в организации подарков для юбилейных гостей. Сегодня Омская область», — отметила гендиректор «России» Наталья Виртуозова.

Во время путешествия семья посетит несколько экскурсий, на которых познакомится с историческими местами Омска, в том числе с Кафедральным собором Успения Пресвятой Богородицы. Для Савиных также организуют посещение первого за Уралом представительства «Эрмитажа».

Завершится поездка посещением Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля и экскурсией по G-Drive Арене.

Прошлый юбилейный, 17-миллионный посетитель «России» побывал на выставке 26 июня. Им стал Егор Морозов, приехавший в Москву из Волгограда вместе с супругой Ольгой и двумя сыновьями.

Ранее стало известно, сертификат на поездку в какой регион России получил прошлый юбилейный гость выставки.