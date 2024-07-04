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Во Франции будут судить 12-летнего мальчика за оправдание терроризма

Во Франции 12-летний мальчик предстанет перед судом за оправдание терроризма

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Shutterstock

Во Франции 12-летний мальчик алжирского происхождения предстанет перед судом за оправдание терроризма. Об этом пишет Actu17.

Дело началось 7 июня, когда следователи наткнулись на публикации, восхваляющие терроризм и радикальный ислам. Их автором оказался мальчик, проживающей со своей матерью в городе Сошо на востоке страны. Правоохранители выяснили, что играя в онлайн-игры, подросток использовал персонажей, изображающих джихадистов, и просматривал крайне жестокие видеоролики, демонстрирующие массовые расправы над людьми.

Затем в доме семьи прошли обыски, и в комнате несовершеннолетнего были обнаружены «религиозные книги и плакаты на стене, напоминающие о традиционном исламе». Мать ребенка заявила, что во всем виноват его отец, назвав причиной поведения сына поездку в Алжир. Тем не менее мужчина отрицает свою ответственность.

Расследование показало, что мальчик увлекся запрещенным контентом летом 2022 года, когда ему было всего 10 лет. В защищенном мессенджере он писал собеседникам, что интересуется взрывчатыми веществами и уже изготовил несколько, однако следствие не установило, что это было именно так. Кроме того, следователи выяснили, что школьник был замкнутым и «мало проявлял себя». После медицинского обследования его поместили в больницу закрытого типа. Психиатрическая экспертиза показала, что у него имеются «нарушения развития и самовосприятия».

Подростка судят за публичное оправдание актов терроризма в интернет-переписке и прямое подстрекательство к совершению террористического акта. Известно, что мальчик признался в содеянном, но много плакал во время судебных слушаний. Как уточняется, взрослому за указанные преступления может грозить до семи лет лишения свободы, к 12-летнему подсудимому могут быть применены меры воспитательного воздействия.

Ранее во Франции задержали подростка из Чечни, который публиковал террористические материалы в TikTok.

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