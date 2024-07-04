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Мэр Москвы рассказал о благоустройстве северо-запада столицы

Сергей Собянин: на северо-западе Москвы благоустроят семь знаковых объектов

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mos.ru

Благоустройство семи знаковых объектов запланировано на территории Северо-Западного административного округа Москвы в этом году, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в частности предусмотрено проведение работ по благоустройству на территории площадью 28 га в Щукино.

«Приведем в порядок территорию жилого микрорайона возле станции метро «Щукинская» между улицами Маршала Новикова, Маршала Василевского, Академика Бочвара и Академика Александрова, а также сквер «Юность» — сердце микрорайона», — уточнил Сергей Собянин.

Кроме того, он рассказал о планах по созданию 18 пространств для занятий спортом и отдыха, которые будут оборудованы игровыми комплексами, качелями и тренажерами. Предусмотрены также работы по озеленению.

Мэр сообщил, что в этом году приведут в порядок участки набережной Сходненского канала от Восточного моста до стадиона «Тушино» в Южном Тушино и от Западного моста до канала имени Москвы в Покровском-Стрешнево. Там появятся спортивные и детские площадки.

В 11-м микрорайоне в Куркино, как отметил градоначальник, благоустроят бульварную зону вдоль Новокуркинского шоссе и дворовую территорию дома №51, в Строгино — каток под открытым небом на улице Твардовского, в Митино — бульварную зону 8-го микрорайона, а также мемориал в честь подвига воинов-зенитчиков «Кремлевская стена» на площади возле дома №23 по Пятницкому шоссе.

На расположенной поблизости детской площадке игровой комплекс заменят на современный, чтобы там было интересно играть ребятам разных возрастов. Помимо горок и лесенок на площадке поставят карусель, качели и песочницу.

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