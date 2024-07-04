МГИК утвердил порядок голосования на сентябрьских выборах в Москве

На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО жители столицы смогут проголосовать как онлайн, так и при помощи бумажных бюллетеней. Такой порядок был утвержден Московской городской избирательной комиссией (МГИК).

Как подчеркнул зампред МГИК Дмитрий Реут, задачей избирательных комиссий является предусмотреть правила проведения голосования, продиктованные интересами избирателей.

«Бесспорно, что применение в Москве онлайн-голосования, специальных терминалов для голосования и электронного списка избирателей нравится москвичам и становится все более востребованным. Мы видим, что каждый год количество избирателей, выбирающих бумажный формат голосования, снижается», — сказал он.

Реут напомнил, что на выборах в Мосгордуму в 2019 году в ДЭГ приняли участие порядка 10 тыс. человек (9,95% от общего числа избирателей). При этом, по его словам, на выборах мэра Москвы в прошлом году уже более 80% избирателей (2,7 млн москвичей) проголосовали электронно.

«Однако мы не отказываемся от такого способа голосования, но делаем его заявительным, тем самым экономя средства на его организацию», — добавил он.

Отмечается, что подать заявление на голосование при помощи бумажного бюллетеня москвичи смогут на mos.ru, а также в территориальной избирательной комиссии. Прием заявлений на mos.ru начинается за 45 дней, а в ТИКах – за 30 дней до выборов. Подача заявлений заканчивается за три дня до начала выборов.

Как уточнил Реут, для голосования ДЭГ либо с помощью терминалов предварительная регистрация не потребуется.

«Для нас принципиально, чтобы каждый избиратель мог выбрать наиболее удобный для него вариант голосования и не испытывал каких-либо неудобств, делая свой выбор. Все возможности для избирателей отдать на предстоящих выборах свой голос будут реализованы», – подчеркнул зампред МГИК.

Напомним, выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 году. В этом году пройдут выбору в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах.