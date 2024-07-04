Россиянину вынесли приговор за шпионаж в интересах Украины

В Самарской области местного жителя признали виновным в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Как установил суд, обвиняемый шпионил по заданию спецслужб Украины: проводил разведку местности и передавал информацию о военной технике, в частности о наличии эшелонов с вооружением на станциях «Безымянка» и »Кинель» Куйбышевской железной дороге. Мужчина фотографировал технику и отправлял ее неустановленным лицам.

Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в один год, а также штрафом в размере 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

До этого суд вынес приговор россиянину, пытавшемуся уехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ.

Ранее сыновей липецкого священника приговорили к 17 годам за попытку вступить в ВСУ.