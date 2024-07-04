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Эксперт назвала причины снижения в России числа фертильных женщин

Репродуктолог Милютина: снижение числа фертильных женщин берет начало из 90-х

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Shutterstock

Репродуктолог Мария Милютина в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что в стране продолжит снижаться количество женщин репродуктивного возраста. По словам эксперта, желание построить карьеру — далеко не единственное обстоятельство, из-за которого снижается число фертильных россиянок.

«В девяностые годы у нас был очень резкий спад рождаемости. Соответственно, не выросли те девочки, которые сейчас должны входить в активный репродуктивный возраст», — пояснила Милютина.

При этом она добавила, что на сегодняшний день многие женщины действительно ставят на первое место карьеру, поэтому возраст первой беременности растет. Если раньше он составлял 25 лет, то сейчас — 27-28 лет, рассказала специалист.

Как заявила Голикова в ходе пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья», проходящей на площадке выставки «Россия», снижение числа женщин репродуктивного возраста в России будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года. По ее словам, вырабатывая новые подходы нацпроекта, необходимо учитывать этот вызов.

До этого вице-премьер РФ призвала правительство выработать адекватные меры для поддержки семей, так как сегодня женщины принимают решение о рождении первого ребенка в более позднем возрасте.

Ранее в Госдуме предложили сократить сроки аборта до 9 недель.

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