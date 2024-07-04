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В Москве обсудили роль молодежи в достижении целей устойчивого развития

Президент Ассоциации менеджеров Зеленин назвал молодежь движущей силой изменений

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Дмитрий Тур

Энергия и идеи молодежи играют решающую роль в формировании новой реальности, сказал президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин в рамках форума «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» в Москве.

«Молодежь является движущей силой любых изменений и ключевым драйвером «устойчивого завтра», — сказал он.

Участники форума обсудили вопросы привлечения молодежи и практики крупных компаний в сфере партнерства с молодыми сотрудниками в целом реализации принципов ESG.

Как отметила руководитель направления по развитию персонала УК «Альфа-Капитал» Светлана Ковтун, молодежь является движущей силой экономики инноваций.

«Глубокое понимание ценностей и приоритетов новых поколений помогает компаниям эффективнее конкурировать за симпатии и лояльность лучших из лучших», — сказала она.

Ковтун добавила, что каждый руководитель, который думает «о послезавтра» должен стремиться обеспечить преемственность поколений в своем коллективе.

Также участники форума обсудили вопросы экологии, климата, поддержки сотрудников и другие темы.

Участникам и гостям форума представили 50 масштабных проектов в области ESG и социальной ответственности бизнеса.

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