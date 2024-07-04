Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов Белгородской области

Гладков: четыре населенных пункта Белгородчины подверглись атакам дронов ВСУ

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками села Муром, Репяховка, Новоалександровка и Березовка в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Репяховка Краснояружском района FPV-дрон врезался в припаркованную легковушку. Машина получила повреждения кузова и остекления.

В селе Муром Шебекинского городского округа два украинских дрона повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

В селе Березовка беспилотник упал на крышу социального объекта и взорвался там, что привело к повреждению кровли.

В селе Новоалександровка Борисовского района украинский дрон атаковал двор частного домовладения, в результате чего оказались выбиты окна, посечены крыша и фасад дома, а также повреждена машина.

По предварительным данным, никто не пострадал, отметил Гладков.

3 июня здание станции техобслуживания (СТО) в Белгороде загорелось после атаки ВСУ, сообщал губернатор. По его словам, пожарных на место происшествия вызвали сотрудники предприятия, которые оперативно вывели людей из здания, в котором загорелись шины. Помимо СТО, в среду в результате атаки ВСУ оказались повреждены крыши и фасады трех частных домов, а также 27 автомобилей.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами