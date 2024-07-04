ВСУ атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками села Муром, Репяховка, Новоалександровка и Березовка в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Репяховка Краснояружском района FPV-дрон врезался в припаркованную легковушку. Машина получила повреждения кузова и остекления.

В селе Муром Шебекинского городского округа два украинских дрона повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

В селе Березовка беспилотник упал на крышу социального объекта и взорвался там, что привело к повреждению кровли.

В селе Новоалександровка Борисовского района украинский дрон атаковал двор частного домовладения, в результате чего оказались выбиты окна, посечены крыша и фасад дома, а также повреждена машина.

По предварительным данным, никто не пострадал, отметил Гладков.

3 июня здание станции техобслуживания (СТО) в Белгороде загорелось после атаки ВСУ, сообщал губернатор. По его словам, пожарных на место происшествия вызвали сотрудники предприятия, которые оперативно вывели людей из здания, в котором загорелись шины. Помимо СТО, в среду в результате атаки ВСУ оказались повреждены крыши и фасады трех частных домов, а также 27 автомобилей.

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