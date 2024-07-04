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В России выросли цены на стройматериалы

ФАС держит на контроле рост цен на стройматериалы

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает сезонный рост цен на стройматериалы, но держит ситуацию под контролем. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в эфире телеканала »Россия-24».

«Прежде мы находили нарушения почти по всем видам стройматериалов. По ним возбуждены уголовные дела и оплачены штрафы», — заявил глава надзорного ведомства.

Шаскольский отметил, что в этом году «ситуация поспокойнее». ФАС видит сезонный рост на отдельные виды строительных материалов, однако он не сильно отличается от инфляции. Глава службы подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала делать все, чтобы обеспечить предсказуемо низкую инфляцию в стране. Глава ЦБ также отметила, что трансформация экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией.

Постепенное замедление темпов роста потребительских цен в стране, по прогнозу Центробанка, начнется в августе — сентябре.

Ранее стало известно, что популярный немецкий производитель стройматериалов уходит с российского рынка.

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