Обрушение Дворца творчества в Кузбассе попало на видео

В Кузбассе обрушился Дворец детского творчества. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в городе Белово 4 июля после 15:00. По информации канала, здание лишилось целого пролета: в нем обрушились перекрытия с первого по четвертый этаж. Ученики покинули здание за несколько минут до ЧП, так что никто из детей не пострадал.

Десять взрослых, которые на момент обрушения находились в здании, покинули дворец самостоятельно.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, идет разбор завалов.

До этого похожий случай произошел в школе приморского села Вольно-Надежинское: там 30 мая в здании образовательного учреждения внезапно обрушились потолок и часть стены. Школа осталась без части кирпичной стены в столовой, упала одна из бетонных балок на потолке.

Ранее в ульяновской школе во время проветривания класса обвалился потолок.