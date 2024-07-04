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Обрушение Дворца творчества в Кузбассе попало на видео

«112»: в Кузбассе обрушился Дворец творчества в конце учебного дня

В Кузбассе обрушился Дворец детского творчества. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в городе Белово 4 июля после 15:00. По информации канала, здание лишилось целого пролета: в нем обрушились перекрытия с первого по четвертый этаж. Ученики покинули здание за несколько минут до ЧП, так что никто из детей не пострадал.

Десять взрослых, которые на момент обрушения находились в здании, покинули дворец самостоятельно.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, идет разбор завалов.

До этого похожий случай произошел в школе приморского села Вольно-Надежинское: там 30 мая в здании образовательного учреждения внезапно обрушились потолок и часть стены. Школа осталась без части кирпичной стены в столовой, упала одна из бетонных балок на потолке.

Ранее в ульяновской школе во время проветривания класса обвалился потолок.

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