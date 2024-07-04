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В два раза больше россиян отказались от использования одноразовых пакетов

«Экосистема»: в два раза больше россиян стали использовать многоразовые пакеты

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Shutterstock

Каждый пятнадцатый россиянин отказался от использования одноразовых пакетов, что вдвое больше, чем год назад, следует из исследования всероссийского общественного движения «Экосистема», которое поступило в «Газету.Ru».

В стране ежегодно потребляется порядка 30 млрд полиэтиленовых пакетов, 90% которых отправляется на свалки. При этом в «Экосистеме» обращают внимание, что в последние годы активизировался новый опасный тренд на «биоразлагаемые» одноразовые пакеты. «Биоразлагаемость» без должных процедур переработки является введением потребителя в заблуждение. Сюда же относятся и бумажные пакеты, которые принято считать экологичными, однако на производство бумажного пакета уходит в 3 раза больше воды и в 4 раза больше энергии, чем на изготовление пластикового.

Движение «Экосистема» инициировало проведение недель отказа от полиэтиленовых пакетов.

«Наша цель — обратить внимание как можно большего количества людей на действительно экологичные альтернативы, повысив уровень общей экологической грамотности», — поделился сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Активисты движения предлагают в период с 3 по 17 июля присоединиться к инициативе отказа от одноразовой пластиковой продукции и пакетов. В качестве альтернативы можно выбрать многоразовые сумки, шоперы, авоськи, а также плотные пластиковые пакеты, которые можно использовать несколько раз.

Ранее в Москве открылась выставка картин из мусора.

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