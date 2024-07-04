В два раза больше россиян отказались от использования одноразовых пакетов

Каждый пятнадцатый россиянин отказался от использования одноразовых пакетов, что вдвое больше, чем год назад, следует из исследования всероссийского общественного движения «Экосистема», которое поступило в «Газету.Ru».

В стране ежегодно потребляется порядка 30 млрд полиэтиленовых пакетов, 90% которых отправляется на свалки. При этом в «Экосистеме» обращают внимание, что в последние годы активизировался новый опасный тренд на «биоразлагаемые» одноразовые пакеты. «Биоразлагаемость» без должных процедур переработки является введением потребителя в заблуждение. Сюда же относятся и бумажные пакеты, которые принято считать экологичными, однако на производство бумажного пакета уходит в 3 раза больше воды и в 4 раза больше энергии, чем на изготовление пластикового.

Движение «Экосистема» инициировало проведение недель отказа от полиэтиленовых пакетов.

«Наша цель — обратить внимание как можно большего количества людей на действительно экологичные альтернативы, повысив уровень общей экологической грамотности», — поделился сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Активисты движения предлагают в период с 3 по 17 июля присоединиться к инициативе отказа от одноразовой пластиковой продукции и пакетов. В качестве альтернативы можно выбрать многоразовые сумки, шоперы, авоськи, а также плотные пластиковые пакеты, которые можно использовать несколько раз.

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