8 июля призвали сделать официальным выходным для всех россиян

В России нужно ввести всеобщий выходной 8 июля в честь празднования дня семьи, любви и верности, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Отдыхать должны не только многодетные семьи, но и те, у кого семей еще нет, отметила она в беседе НСН.

Напомним, до этого председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина призвала ввести 8 июля выходной для многодетных родителей. По ее мнению, это подчеркнет заботу государства о многодетных семьях в Год семьи. Отмечать такой важный праздник важно всем жителям страны, а не только многодетным родителям, считает Буцкая.

«Это праздник каждого человека. Если у кого-то еще нет своей семьи, можно заехать к родственнику, которого не видел два года, бабушку проведать, которую с Нового года не видел», – отметила она.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые налоговые льготы для многодетных семей.