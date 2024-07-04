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Общественники Москвы внесли предложения по электронному голосованию

В Общественной палате Москвы обсудили предложения по сентябрьскому голосованию

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сегодня в столице сделано все возможное, чтобы предоставить избирателю максимальное количество разных способов голосования. На данный момент более 70% избирателей Москвы имеют возможность проголосовать дистанционно со своего гаджета. Об этом на состоявшемся в Общественной палате Москвы заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля рассказал начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По словам эксперта, электронный список избирателей обеспечил качественный скачок в удобстве голосования и в принципе в популярности выборов в Москве.

Председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля Вадим Ковалев подтвердил растущую востребованность онлайн-голосования и электронного голосования с помощью терминалов.

Он уточнил, что во время первого онлайн-голосования, которое проводилось в трех избирательных округах на прошлых выборах в Мосгордуму, в нем приняли участие около 10 тыс. человек, а на выборах мэра Москвы в 2023 году электронным способом голосования воспользовались уже более 2,7 млн человек.

Ковалев добавил, что и в целом столица сделала огромный шаг на пути цифровизации, причем не только способов голосования.

В свою очередь зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут отметил, что в последние годы все меньше жителей столицы предпочитают голосовать с помощью бумажных бюллетеней.

С учетом востребованности онлайн- и электронного голосования он предложил организовать голосование бумажным бюллетенем по предварительному заявлению.

«Это позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется», — сказал Реут.

Со своей стороны Вадим Ковалев подчеркнул, что в этом случае важно предусмотреть и более удобный, привычный и понятный всем москвичам способ подачи заявления с помощью портала mos.ru.

Он также предложил открыть подачу заявлений на mos.ru за 45 дней до выборов.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО состоятся с 6 по 8 сентября.

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