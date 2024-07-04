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В России зафиксировали исторический рекорд температуры

Синоптик Леус: в 38 населенных пунктах России зафиксировали рекорды температуры

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Алексей Даничев/РИА Новости

Синоптики зафиксировали исторический рекорд максимальной температуры воздуха 3 июля в России. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Начиная с 29 июня в России десятками бьются рекорды максимальной температуры воздуха, не стала исключением и минувшая среда — метеорологические летописи были переписаны в 38 населенных пунктах нашей страны», — написал эксперт погоды.

По словам Леуса, второй день подряд в столичном регионе обновляются температурные максимумы. Синоптик отметил, что 3 июля воздух на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до +32,7°С. Это значение превысило показатели с 1917 года на 0,5 градуса.

Среди рекордсменов Леус отметил такие города, как Киров, Кострома, а также Йошкар-Ола и Владимир. Кроме того, температурный рекорд был зафиксирован в Чебоксарах, Туле, Рязани, Орле и Тамбове. Жители городов Пензы, Херсона, Воронежа, Донецка и Луганска также отмечали жаркую погоду.

Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Луганске. Леус подчеркнул, что там столбики термометров поднялись до плюс 38,7°С, превысив прежнее достижение 1991 года сразу на три градуса.

До этого Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара в Москве закончится 5 июля, но вернется уже через несколько дней.

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