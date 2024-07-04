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Полиция поймала мужчину, который украл пожертвования для СВО из храма под Екатеринбургом

В Свердловской области задержали вора, укравшего деньги для СВО из кассы храма

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Depositphotos

В Свердловской области мужчина обокрал храм и потратил деньги, предназначенные для нужд СВО, на алкоголь. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в конце июня в храме «Симеона и Анны» в Сысерти. Настоятель церкви, отец Дмитрий, обратился в полицию и сообщил, что ночью неизвестный взломал дверь и похитил деньги, собранные прихожанами для участников спецоперации. Всего из кассы пропало более 140 тыс. рублей.

Дело находилось под личным контролем главы полиции города, через несколько дней подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 25-летний мужчина из поселка Верхняя Сысерть.

«Часть денег он успел потратить. Изъятые средства в сумме 136 тысяч рублей будут в ближайшее время возвращены потерпевшей стороне. Мотивом, как выяснилось, послужило злоупотребление алкоголем», — уточнил полковник Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело, вору грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчина закидал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова.

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