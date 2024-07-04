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В Госдуме призвали запретить выгуливать на улице диких животных

Депутат Даванков призвал изымать у россиян диких животных и отправлять их в приюты

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Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»/VK

В России необходимо утвердить законодательные нормы, которые позволят изымать у россиян диких животных. Также необходимо ввести запрет на выгул таких питомцев — соответствующее предложение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил правительству Москвы, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В своем обращении депутат напомнил о жалобе жителей Кунцева на местного владельца пумы, который выгуливает ее в парке без намордника. В целом он не нарушает действующие законы, однако к владельцам диких зверей есть требования — они обязаны соблюдать правила их содержания и обеспечивать безопасность окружающих, напомнил парламентарий.

Он призвал изменить московское законодательство, предусмотрев запрет на выгул диких животных в общественных местах, а также ввести обязательный ветеринарный осмотр необычных питомцев. Проверяющим, по его мнению, необходимо предоставить право изымать животное, если оно болеет, и направлять его в приют.

До этого в Госдуме также призывали внести в УК РФ наказание за приобретение диких хищных животных и трагичные случаи, связанные с этим. По мнению депутатов, необходимо ввести четкие условия для конфискации диких животных, а также административной и уголовной ответственности.

Ранее ветеринар предупредила об опасности диких и бездомных животных.

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