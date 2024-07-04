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В Москве назвали тренды на российской сцене

Музыкальный продюсер Земка: российская сцена переживает трансформацию

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Rambler&Co

В современном мире музыкальные жанры не существуют обособленно, а заимствуют друг у друга и взаимно вдохновляются, сказала музыкальный продюсер Пикника «Афиши» Марина Земка в рамках фестиваля-форума «Российская креативная неделя».

Участники сессии, среди которых был директор по коммуникациям Европейской медиагруппы Антон Коробков-Землянский и руководитель пресс-служба артиста Shaman, заявили, что популярная музыка объединяет народ и формирует общий культурный код.

Земка отметила, что российская сцена также постоянно трансформируется и находит новые варианты музыки.

«Аккуратная работа с российским культурным кодом, а не навязывание отдельных жанров и направлений, и есть самый органический путь развития народных традиций в современной музыке», — сказала она.

Земка добавила, что российский шоу-бизнес с самого начала выстраивал свою собственную идентичность.

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