Врач предупредила об опасности, которая подстерегает на пикнике в жару

Пикник в жаркую погоду может обернуться отравлением, если не соблюдать правила гигиены и хранения продуктов. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, в зной микроорганизмы размножаются гораздо быстрее, особенно в готовых блюдах, таких как салаты, мясные и сырные нарезки, десерты.

«Некоторые бактерии могут быть коварными — так, для активного выделения энтеротоксина стафилококка в продукте достаточно всего 40 минут при температуре воздуха выше 20 градусов. При этом вкус, цвет и запах продукта могут не измениться, что делает его употребление особенно опасным», — отметила Сережина.

Она добавила, что наиболее распространенными возбудителями пищевых отравлений являются сальмонеллы, энтерококки, стрептококки, клостридии и кишечная палочка.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов до этого сообщил, что признаки пищевого отравления чаще всего проявляются спустя несколько часов после еды в виде боли в животе, рвоты и поноса.

Также, по его словам, среди симптомов часто наблюдаются головокружение, слабость и повышенная температура.

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