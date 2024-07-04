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Российским вахтовикам пришлось прятаться на трубах от любопытного медведя

В Норильсе вахтовики забрались на трубы от вышедшего к ним медведя

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Телеграм-канал «Норильск Today 18+»

В Норильске сразу несколько жителей засняли медведя, который бродил в окрестностях города 2 июля. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал Норильск Today.

Первым лесного гостя заметил водитель, проезжавший в 15 километрах от района Талнах. Позже медведь гулял недалеко от горнолыжной базы «Гора отдельная». Его засняли на камеру вахтовики, которым, чтобы спастись от незваного гостя, пришлось залезать на трубы.

На кадрах опубликованного каналом видео медведь не выказывает страха перед людьми, подходит к ним на близкое расстояние и поджидает, пока они спустятся на землю. Один из авторов видео ругает своих знакомых, за то, что они сами виноваты в привлечении животного, так как устраивают для него «столовую».

Информация о том, пострадал ли кто-то от встречи со зверем, отсутствует.

Ранее в США медведь проник в машину многодетной семьи, поел блинов с вареньем и испражнился в салоне.

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