В России собираются повысить коэффициент рождаемости

В числе задач национального проекта «Семья» заявлено повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Об этом говорится в материалах, подготовленных вице-премьером Татьяной Голиковой ко Дню национальных приоритетов «Семья», передает агентство «Регнум».

Данный показатель указывает на среднее количество детей, которых родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2023 года этот коэффициент составил 1,41.

28 июня в Государственной думе предложили министерству здравоохранения заняться вопросом сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель.

До этого ученые Российского государственного социального университета (РГСУ) выяснили, что через два-три поколения население России может достичь 350 млн человек. Это случится, если рождаемость будет превышать смертность на 17%, что возможно при соблюдении некоторых условий.

Ранее Путин поставил задачу повышать рождаемость в РФ.