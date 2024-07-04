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Пьяная россиянка уронила младенца на бетон и придавила собой сверху

В Амурской области под суд пойдет женщина, уронившая ребенка на бетонный пол

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Следователи Амурской области завершили расследование дела в отношении матери, которая упала на своего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Зея. По версии правоохранителей, 22-летняя девушка поднималась по лестнице подъезда с полуторамесячным сыном. В какой-то момент она выронила мальчика, который ударился головой о бетон. Не удержавшись на ногах, россиянка упала на младенца и придавила собой.

Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли. Известно, что во время подъема мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Следователи собрали все необходимые доказательства. Материалы направлены в суд.

До этого в Петербурге мать оставила младенца одного дома и отправилась выпивать к подруге. Позже она вернулась домой вместе с сожителем и заметила в кровати ребенка, который не двигался. Отец оказал первую помощь, но спасти дочь не удалось. Пару арестовали.

Ранее в Москве мать оставила новорожденного ребенка в подъезде и скрылась.

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