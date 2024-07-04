Мать восьмерых детей из Тюменской области рассказала об ожиданиях от поездки в Москву

Отправиться в Москву на каникулы из Тюменской области всей семьей в полном составе вместе в восемью детьми — задача непростая. Такая поездка стала возможной только благодаря приглашению президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала многодетная мать Наталья Якунина.

Семья Якуниных из Тюменской области, как и другие многодетные семьи еще из восьми регионов страны, получила приглашение посетить столицу от главы государства во время его встречи в формате видеоконференцсвязи с награжденными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

«Это значимое событие для вашей семьи. Дети очень ждут этой поездки, мечтают прогуляться по Красной площади. Двое из них были в столице проездом, а шестеро окажутся в Москве впервые. Таких путешествий в нашей семье еще не было», — поделилась Наталья Якунина.

Она уточнила, что билеты на самолет из Тюмени в Москву для всей семьи, купленные за счет государства, обошлись в 250 тыс. рублей.

«А ведь еще надо где-то остановиться, питаться и посмотреть достопримечательности. Поэтому без поддержки государства такая поездка была бы нам не по карману», — призналась многодетная мать.



По словам Наталья Якуниной, из-за того, что их семья не попадает под категорию малообеспеченных, на них не распространяются все существующие для таких случаев меры поддержки.

«Но при этом в аппарате губернатора Тюменской области Александра Моора нам пообещали подарить новую машину. Это было бы очень кстати, т.к. наш семейный минивэн уже состарился», — добавила Наталья Якунина.

Наталья Якунина — врач психиатр-нарколог, в настоящее время не работает.

Ее супруг Андрей Якунин — директор АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Организует общественные мероприятия, участвует в добровольческой и благотворительной деятельности. Руководит социально-ориентированной организацией и сектором помощи бездомным при РПЦ.

Вместе супруги воспитывают восьмерых детей. Старший сын Сергей учится на педиатра в Тюменском медицинском университете.

Многодетные семьи, награжденные орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», посетят Москву с 4 по 11 июля по приглашению президента России Владимира Путина.