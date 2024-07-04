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Француза, обвиняемого в сборе данных о военной деятельности РФ, оставили в СИЗО

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО француза Винатье

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Maxim Shemetov/Reuters

Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство защиты гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, оставив его в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья оставила без изменений постановление Замоскворецкого районного суда.

Адвокаты Винатье настаивали на смягчении меры пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий, отмечая, что оснований для нахождения обвиняемого в СИЗО отсутствуют. Защитник Алексей Синицын заявил, что решение суда первой инстанции должно быть отменено из-за нарушений уголовно-процессуального кодекса. Он также просил учесть полное признание вины его подзащитного и добавил, что Винатье не будет воспрепятствовать расследованию дела.

Сам француз, который участвовал в заседании по видеосвязи, рассказал, что понимал, что должен был зарегистрироваться как иноагент, и подчеркнул, что его деятельность не велась против России.

До этого суд наложил арест на имущество Винатье.

По версии следствия, он несколько лет вел сбор данных, касающихся военной и военно-технической деятельности страны.

Ранее Макрон прокомментировал обвинения против Винатье.

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