Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье, передает РИА Новости.

В дипмиссии заявили, что по данным страховой компании и туроператора, в больницах остаются пять россиян, из которых двое готовятся к выписке, а также четыре гражданина Белоруссии. Пациент с тяжелыми травмами после операции пришел в сознание, состояние стабильно тяжелое, добавили в генконсульстве.

Авария произошла 3 июля в районе турецкого города Манавгат. Как сообщило издание Haberler, транспортное средство должно было доставить российских и белорусских туристов из одного из отелей в аэропорт Антальи.

Журналисты выяснили, что водителя транспортного средства с тяжелыми травмами доставили в больницу. Но спасти его не удалось.

Известно, что в результате ДТП с участием автобуса пострадали более 20 человек.

Ранее автобус с российскими туристами перевернулся в Казахстане.