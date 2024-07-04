Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале рабочий выжил после удара током в шесть тысяч вольт

В Златоусте рабочий выжил после удара током в шесть тысяч вольт

close
100%
Поисково-спасательная служба Челябинской области/VK

В Златоусте мужчину ударило током, когда он проводил техническое обслуживание линии электропередач. Пострадавший выжил и госпитализирован. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Инцидент произошел 4 июля на улице Спортивная. Как рассказали очевидцы, вспышка от короткого замыкания была такой яркой, что ее видели жители соседних домов. Рабочий получил разряд током в шесть тысяч вольт, после чего повис на страховочном ремне на высоте десяти метров.

Прибывшие на место специалисты экстренных служб отключили подачу электричества на данном участке, сняли пострадавшего с электроопоры с помощью альпинистского снаряжения и передали его бригаде скорой.

Рабочий получил сильнейшие ожоги. Тем не менее в конце спасательной операции мужчина пришел в себя и пытался говорить. Его забрали в больницу, где госпитализировали в реанимацию.

Ранее в Новоорске рыбак закинул удочку и получил удар током.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами