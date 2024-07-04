На Урале рабочий выжил после удара током в шесть тысяч вольт

В Златоусте мужчину ударило током, когда он проводил техническое обслуживание линии электропередач. Пострадавший выжил и госпитализирован. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Инцидент произошел 4 июля на улице Спортивная. Как рассказали очевидцы, вспышка от короткого замыкания была такой яркой, что ее видели жители соседних домов. Рабочий получил разряд током в шесть тысяч вольт, после чего повис на страховочном ремне на высоте десяти метров.

Прибывшие на место специалисты экстренных служб отключили подачу электричества на данном участке, сняли пострадавшего с электроопоры с помощью альпинистского снаряжения и передали его бригаде скорой.

Рабочий получил сильнейшие ожоги. Тем не менее в конце спасательной операции мужчина пришел в себя и пытался говорить. Его забрали в больницу, где госпитализировали в реанимацию.

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