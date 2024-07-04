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Пик жары летом этого года придется на 4 июля

Синоптик Тишковец заявил, что пик жары этим летом придется на 4 июля

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Четверг, 4 июля, станет пиком 30-градусной жары, которая продолжается уже пять суток. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В середине дня столбики термометров достигнут самой высокой отметки в текущем сезоне — плюс 32-34 градусов. Рекорд для 4 июля был установлен в 1938 году, когда было плюс 33,7», — написал он.

По его словам, июль по-прежнему сохранит очень теплые и засушливые черты, присущие макушке лета, но такой жары, а уж тем более рекордной, скорее всего, этим летом больше не будет, добавил синоптик.

«Таким образом, 4-е июля станет температурным пиком этого лета. После чего начнется процесс очень медленного, но «угасания», — заключил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин также предупреждал, что москвичей ждет увеличение температуры в четверг, 4 июля, и резкое изменение температуры в пятницу, 5 июля, когда в Москву придут сильные ветра.

Накануне в некоторых районах столицы фиксировались сильный дождь и гроза, а также сильные порывы ветра и случаи падения деревьев.

Ранее синоптик рассказал «Газете.Ru», когда москвичам надеяться на «облегчающий дождь» в жару.

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