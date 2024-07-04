Глава Ростовской области проверил ход строительства Багаевского гидроузла

Для Ростовской области Багаевского гидроузел является одним из крупнейших проектов, который будет реализован в 2025 году. Об этом во ходе инспекционного визита на территорию его строительства сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В рамках визита глава региона совместно со своим советником Викторией Абрамченко ознакомился с ходом строительства основных сооружений второго этапа: водосбросной плотины, нижней головы судоходного шлюза, головного регулятора рыбоходно-нерестового канала.

Отмечается, что в эксплуатацию эти объекты планируют ввести во втором квартале 2025 года. Голубев отметил, что готовность этого проекта приближается к 60%.

Как уточнил подрядчик, ежедневно на объекте трудятся около 2 тыс. человек и 180 единиц техники. На данный момент продолжаются поставка и монтаж гидромеханического оборудования.

Губернатор отметил, что Багаевский гидроузел поможет решить комплекс проблем, в том числе позволит устранить узкое место на р. Дон. По его словам, этот объект имеет принципиальное значение для развития судоходства, рыболовства, мелиорации.

«Обратили внимание на наличие рыбоходного канала, что имеет важное значение для нереста рыбы. Нас заверяют, что он будет готов практически одновременно с завершением первого этапа строительства», — сказал он.

В свою очередь, Абрамченко считает необходимым найти верный баланс интересов экономики и экологии при создании и дальнейшей эксплуатации таких сложных гидротехнических сооружений.

«На Дону по пути движения рыбы на нерест в Цимлянское водохранилище еще несколько шлюзов. Если при проектировании Багаевского гидроузла канал, по которому рыба может беспрепятственно подниматься на нерест, запланировали с самого начала, то при строительстве еще в советское время Кочетовского гидроузла такой канал не сделали», — сказала она.

Напомним, строительство Багаевского гидроузла ведется с 2018 года за счет средств федерального бюджета. Стоимость проекта – 35,9 млрд рублей. Первый, подготовительный, этап создания гидроузла был завершен в 2021 году.