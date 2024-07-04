Латвийские военные начали писать слово «Россия» с маленькой буквы

Латвийская армия начала писать слово «Россия» в своих материалах с маленькой буквы. Об этом сообщает портал LSM.lv со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил страны Сандру Брале.

По словам Брале, практика написания «России» с маленькой буквы в пресс-релизах ВС Латвии будет продолжаться, поскольку это не опечатки, а «сознательный акт солидарности с украинскими коллегами».

При этом подведомственный минюсту Латвии центр государственного языка считает, что в официальных сообщениях и документах подобное написание недопустимо, и выпустил соответствующее заявление на эту тему.

18 июня стало известно, что выступавшая за сохранение в Латвии русскоязычных средств массовой информации и проведение дебатов на телевидении на русском языке министр культуры страны Агнесе Логина ушла в отставку. Она заявила, что решила оставить свой пост ввиду личных причин.

Ранее Латвия ужесточила условия для проживания россиян в стране.