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В Приморье группа людей легализовала около 11 тысяч мигрантов

В Приморье пресекли деятельность группы, легализовавшей более 10 тысяч мигрантов

В Приморье местных жителей поймали за легализацию мигрантов. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии правоохранителей из Владивостока, подозреваемые фиктивно регистрировали иностранцев в хостелах, при этом фактически мигранты там не проживали. После этого подозреваемые вносили данные в бланки уведомлений о постановке на миграционный учет. Регистрацию оформлял глава группы, на это указывал IP-адрес, с которого проводились действия.

«По имеющимся данным, соучастники вели нелегальный бизнес с 2022 года и за это время оказали криминальные услуги почти 11 тысячам мигрантов, получив доход в размере 25 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Возбуждено уголовное дело. У фигурантов уже провели обыски, изъяли компьютеры, сим-карты, банковские карты и другие предметы. На данный момент специалисты проводят предварительное расследование.

Ранее в Мурманске арестовали женщину, которая за деньги принимала липовые экзамены у мигрантов.

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